الامارات | 30 شركة عالمية لتدريب الطلبة المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بوابة التدريب العملي التابعة لوزارة التربية والتعليم، إتاحة البحث عن فرص تدريبية للطلبة الإماراتيين ذوي الأداء المتميز، في مؤسسات التعليم العالي لتحسين مهاراتهم في أبرز شركات القطاع الخاص المرموقة في دولة الإمارات، والعاملة في قطاعات الاقتصاد المعرفي.

وتشمل الشركات التي تقدم فرصاً تدريبية على البوابة، 30 شركة عالمية خاصة متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، وأبرز الشركات الحكومية في القطاع الخاص، حيث تتوفر فرص التدريب للطلبة المواطنين فقط في السنوات الدراسية الجامعية، الثانية والثالثة والرابعة، ويمكن أن يكون التدريب جزءاً من متطلبات الجامعة للتخرج أو كتدريب صيفي إضافي أو كليهما.

وتشترط وزارة التربية والتعليم للتسجيل في بوابة التدريب العملي حصول الطالب على حد أدنى للمعدل التراكمي بنسبة 3.00 أو أعلى، وأن يكون الطالب في مؤسسة تعليم عال معتمدة من قبل الوزارة في دولة الإمارات، وأن يكون الطالب قادراً على الالتزام بفترة التدريب كاملة، كما يمكن للطالب المؤهل التسجيل على البوابة الإلكترونية من خلال النقر على زر تسجيل الطالب واستكمال بعض الحقول الأساسية.