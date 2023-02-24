الامارات | «إشراق» يدعو المواطنين إلى بناء مسار مهني في قطاع الأغذية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أمس، شراكة مع مجموعة منتجي ومصنّعي الأغذية والمشروبات، لإطلاق برنامج «إشراق» الأوّل من نوعه، ويهدف إلى جعل قطاع الأغذية والمشروبات واحداً من أكثر الخيارات المهنية جاذبية للمواطنين الإماراتيين، لكونه إحدى الصناعات الاستراتيجية في دبي والإمارات.

وتأتي المبادرة في إطار جهود المجلس للتوسّع في التوطين، ليشمل مزيداً من القطاعات الاستراتيجية، وتمكين الإماراتيين من الإسهام في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي الوطني للإمارات.

أعلن عن البرنامج الجديد خلال مؤتمر صحافي ضمن معرض «غلفود» لصناعة الأغذية، الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي، بحضور رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس المجلس، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ورئيس مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات، صالح لوتاه.

وقد حضر الحفل ممثلو 19 شركة رائدة من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، ووقعوا مذكرات تفاهم لتأكيد دعمهم للمبادرة.

وسيوفر البرنامج تدريباً لأكثر من 500 مواطن سنوياً، لتمكينهم من بناء مسار وظيفي في مجال إنتاج وصناعة الأغذية والمشروبات في مجالات متنوعة. ويتضمن البرنامج اختبارات تقييم الكفاءات والإرشاد المهني، مع التدريب العملي على المهام في بيئة العمل الواقعية.

وصمم «إشراق» لسدّ أي نقص في الكوادر المتخصصة في مجال الغذاء وخلق فرص وظيفية للراغبين في دخول هذا القطاع الحيوي، لجعل قطاع الأغذية واحداً من أكثر الخيارات المهنية جاذبية للمواطنين، ومساعدة الشركات على الوصول إلى كفاءات إماراتية، وتحقيق مستهدفات التوطين.

وأعلن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الشراكة مع نخبة من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، لإطلاق برنامج «إشراق».

وقال: «نؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم في تلبية الحاجة لكفاءات مواطنة في القطاع، وتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين».