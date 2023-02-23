الامارات | حمدان بن محمد يثني على «طــرق دبي» لتوفيرها أفضل خدمات المواصلات العامــة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة لسموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودورها في توفير أفضل خدمات المواصلات العامة عبر شتى أنواع وسائل النقل، ليصل عدد ركاب المواصلات العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى مليوني راكب في اليوم نفسه، ويتجاوز بذلك العدد اليومي للركاب خلال العام الماضي بنسبة مرتفعة وغير مسبوقة.

وقال سموه في التغريدة: «2 مليون مستخدم في يوم واحد لخدمات المواصلات في دبي.. شكراً فريق (طرق دبي) على جهودهم في تطوير نموذج رائد للنقل براً وبحراً، وقريباً جواً مع التاكسي الجوي».

وقالت هيئة الطرق والمواصلات لـ«الإمارات اليوم» إن يوم الثلاثاء الماضي سجل رقماً قياسياً في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، إذ بلغ مليونين و3057 راكباً، وهو أعلى رقم تسجله وسائل النقل الجماعي في دبي في الأيام الاعتيادية باستثناء يوم رأس السنة الميلادية.

وقالت الهيئة إن عدد مستخدمي مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر بلغ 821 ألفاً و447 راكباً، بواقع 571 ألفاً و803 ركاب للخط الأحمر، و249 ألفاً و644 راكباً للخط الأخضر، فيما نقل ترام دبي 26 ألفاً و931 راكباً، مضيفة أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة بلغ 430 ألفاً و739 راكباً، ووسائل النقل البحري المختلفة نقلت 48 ألفاً و579 راكباً، فيما بلغ عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي وحافلات تحت الطلب 151 ألفاً و442 راكباً، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل (تاكسي دبي وشركات الامتياز) 523 ألفاً و919 راكباً.

وكان المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري الماضي قد بلغ قرابة 1.68 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.1 مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2021. يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدأت بالاستعداد لإطلاق خدمة التاكسي الجوي، وأعلنت خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت أخيراً في دبي عن تصميم أول محطة للتاكسي الجوي في دبي، وعرضت تفاصيل مرافق المحطة المزمع تشغيلها في العام 2026، في منصة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أتاحت للمشاركين في أعمال القمة تجربة استخدام المركبة الجوية بتقنية الواقع الافتراضي المعزز.

• 1.68 مليون راكب المتوسط اليومي لمستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري.

ولي عهد دبي:

• «2 مليون مستخدم في يوم واحد لخدمات المواصلات في دبي.. شكراً فريق (طرق دبي) على جهودهم في تطوير نموذج رائد للنقل براً وبحراً، وقريباً جواً مع التاكسي الجوي».