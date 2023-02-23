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الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح بن مجرن

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المكتب الإعلامي لحكومة دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم (الخميس)، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن مجرن، في ند الشبا الثالثة في دبي، بمناسبة زفاف نجلهم مجرن، إلى كريمة عبدالله حسن البادي.

وقد هنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.       

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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