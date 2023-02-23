الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح بن مجرن

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يحضر أفراح بن مجرن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم (الخميس)، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن مجرن، في ند الشبا الثالثة في دبي، بمناسبة زفاف نجلهم مجرن، إلى كريمة عبدالله حسن البادي.
وقد هنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.
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