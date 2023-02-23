الامارات | 2 مليون راكب .. الرقم الأعلى لركاب المواصلات العامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تسجيل رقم قياسي في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، الثلاثاء الموافق 21 من الشهر الجاري، بلغ مليونين و3057 راكب، وهو أعلى رقم تسجله وسائل النقل الجماعي في دبي في الأيام الاعتيادية باستثناء يوم رأس السنة الميلادية.

وقالت الهيئة لـ "الامارات اليوم" أن عدد مستخدمي مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر بلغ 821 ألف و447 راكب، بواقع 571 ألف و803 ركاب للخط الأحمر، و249 ألف و644 راكب للخط الأخضر، فيما نقل ترام دبي 26 ألف 931 راكب، مضيفة أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة بلغ 430 ألف و739 راكب، و وسائل النقل البحري المختلفة نقلت 48 ألف و579 راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي وحافلات تحت الطلب، 151ألف و442 راكب، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل (تاكسي دبي وشركات الامتياز) 523 ألف و919 راكب.