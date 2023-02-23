الامارات | مجلس التوازن يعلن إصدار معايير فحص وتأهيل الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة بالدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي، عن إصدار معايير فحص وتأهيل الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة استنادًا إلى معايير عالمية مثل معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك بهدف ضمان جودة وسلامة هذا النوع من الذخائر في الدولة .وسيتم تعميم المعايير وتطبيقها خلال الأشهر الستة المقبلة.

واعتمد المجلس مركز فحص الأسلحة والذخائر التابع لمركز توازن للاختبارات والتأهيل بمجمع توازن الصناعي، ليكون الجهة المعتمدة للفحص والتأكد من جودة الذخائر ضمن المعايير الدولية ذات الصلة.

وستكون الموافقة الصادرة من المركز بشأن الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة، شرطًا لعقود التوريد الدفاعية والأمنية، إضافة إلى إصدار تراخيص المنتج لأغراض رقابة الاستيراد والتصدير.

وأكد الأمين العام لمجلس التوازن طارق عبد الرحيم الحوسني، التزام المجلس بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة في المنتجات الدفاعية والأمنية، وذلك في إطار مسؤوليته المتمثلة في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والاستغلال والتصرف بأي شكل من الأشكال في منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن.

وأضاف: "يمثل وضع هذه المعايير الجديدة خطوة مهمة نحو الأمام للدولة في قطاعي الدفاع والأمن. وسيوفر مركز فحص الأسلحة والذخائر دعماً كبيراً لشركاء مجلس التوازن الاستراتيجيين والجهات الأخرى التي تسعى للاستفادة من أعلى مستويات الخبرة والخدمة في فحص الذخائر".

ولفت الأمين العام لمجلس التوازن إلى أن مركز فحص الأسلحة والذخائر يقدم مجموعة واسعة من الخدمات لقطاعي الدفاع والأمن، والتي تشمل فحص جودة وسلامة الذخائر والوقوف على مدى دقتها ومتانتها وموثوقيتها.

ويضم مركز فحص الأسلحة والذخائر فريقاً من الخبراء والمختصين والذين يشرفون على إجراءات الفحص ويضمنون تنفيذها وفقًا للمعايير واللوائح الدولية. وتم تجهيز المركز بأحدث معدات ومرافق الفحص، مما يسمح له باختبار مجموعة واسعة من الذخائر الصغيرة وغيرها من المعدات الدفاعية والعسكرية.

وبدوره قال رئيس قسم اللوائح وضمان الجودة في مجلس التوازن محمد هلال المهيري: "فخورون بإظهار قدراتنا المتقدمة في فحص الذخائر. تأتي مسألة الجودة والسلامة في مقدمة أولوياتنا، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات الفحص الأكثر موثوقية ودقة لقطاعي الدفاع والأمن".

ويُعدّ مركز فحص الأسلحة والذخائر - التابع لمركز توازن للاختبارات والتأهيل - الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستخدم التقنيات المتطورة في مجال التأكد من جودة الذخائر، مما أهله ليكون ضمن أفضل مراكز الفحص والاعتماد في العالم.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي عضو في اللجنة الدولية لفحص الأسلحة والذخائر (CIP) والتي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، مما يجعل الذخائر التي تصنع في دولة الإمارات والمعتمدة لدى المركز مطابقة لمعايير الجودة العالمية ويسهل دخولها للأسواق العالمية.