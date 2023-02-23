الامارات | تركيب تقنية لمعالجة المياه دون استخدام المواد الكيميائية في راكز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تركيب "برج التبريد" وهي تقنية تعد الأولى من نوعها لمعالجة المياه في "راكز" تجنب استخدام المواد الكيميائية وترًشد الاستهلاك وتحافظ على البيئة في محطات التبريد التابعة لها.

وأوضحت أن التقنية تعرف بنظام معالجة المياه بإسم "برج التبريد" تتحكم في تحديد المقاييس ونسبة التآكل والنمو البيولوجي في المياه بشكل آلي بالكامل دون اللجوء إلى مواد كيميائية وذلك عن طريق استخدام الموجات الكهرومغناطيسية ذات التردد المنخفض للغاية، ويعمل النظام إلكترونياً ولا يتطلب أي تدخل بشري نظراً لإمكانية التحكم به عن طريق المعالجات الدقيقة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، رامي جلاّد إلى أن راكز اهتماماً بالاستدامة باتباعها للمبادرات الخضراء ودعمها اللامحدود لاستراتيجية رأس الخيمة للطاقة من خلال عملها بشكل وثيق مع بلدية رأس الخيمة ومزودي الحلول كشركة "انجي للحلول" من أجل حماية بيئة العمل والمحافظة عليها عن طريق تسخير أحدث التقنيات المبتكرة.

وأضاف " تعمل راكز وشركة "انجي للحلول" على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بتوقيع عقد أداء الطاقة الشامل والذي ينص على تحديث المباني وأنظمة المياه، وبموجب هذا العقد ستوفر المنطقة الاقتصادية أكثر من 25 جيجاوات ساعة من الطاقة على مدار خمس سنوات والذي يعادل ما تنتجه 2000 مركبة من انبعاثات كربونية، كما سيتم توفير استهلاك أكثر من 14 مليون جالون من المياه وهو ما يكفي لتعبئة 25 حوض سباحة من النوع المستخدم في بطولات الأولمبياد.

ومن جهته قال رئيس وحدة الأعمال وخدمات الطاقة لدى شركة إنجي للحلول في دول مجلس التعاون الخليجي، ألكساندر الزامورا، إن تحديث المباني فرصة لتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وخفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل، حيث تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن قطاعي البناء والتشييد يتحملان مسؤولية أكثر من 30% من إجمالي الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة وبالإضافة إلى ما يعادل 40% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة وغير المباشرة، كما يتضمن عقد أداء الطاقة الشامل تحديث المباني بصورة صديقة للبيئة من حيث تحسين كفاءة استهلاك الطاقة المتمثلة في الإضاءة ووحدات تكييف الهواء والتهوية والأنظمة الميكانيكية الأخرى مع العمل على تحسين جودة أنظمة العزل.

وأضاف " نعتمد على خبرتنا العالمية وتقنياتنا الحديثة في استفادة راكز من ترشيد استهلاك الطاقة وضمان كفاءتها ورفع مؤشرات أدائها الرئيسية لكي تصل في النهاية إلى مرحلة الحد من الانبعاثات الكربونية والذي يؤدي بالتالي إلى حماية البيئة من آثارها."