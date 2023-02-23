الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء التشيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رئيس وزراء جمهورية التشيك الصديقة بيتر فيالا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ برئيس الوزراء الضيف الذي نقل إلى سموه تحيات رئيس التشيك ميلوش زيمان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار ولعلاقات البلدين استمرار التطور والنماء إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر الذي يعزز مصالحهما المتبادلة.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء التشيك.. علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والتشيك ومسارات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتدفع جهود التنمية في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.