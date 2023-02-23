الامارات | حمدان بن محمد: 2 مليون مستخدم في يوم واحد لخدمات المواصلات.. شكراً فريق «طرق دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة لسموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، على جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودورها في توفير أفضل خدمات المواصلات العامة عبر شتى أنواع وسائل النقل ليصل اليوم عدد ركاب المواصلات الى 2 مليون راكب في نفس اليوم ويتجاوز بذلك العدد اليومي للركاب خلال العام الماضي بنسبة مرتفعة وغير مسبوقة.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "2 مليون مستخدم في يوم واحد لخدمات المواصلات في دبي … شكراً فريق "طرق دبي" على جهودهم في تطوير نموذج رائد للنقل براً وبحراً وقريباً جواً مع التاكسي الجوي".

وكان المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري الماضي قد بلغ قرابة 1.68 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.1 مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2021.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)،؛ بلغ نحو 304.6 ملايين راكب في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 202 مليون راكب في النصف الأول من عام 2021.

وأعلنت دبي خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت أخيرا في دبي عن تصميم أول محطة للتاكسي الجوي في دبي وعرضت تفاصيل مرافق المحطة المزمع تشغيلها في العام 2026، في منصة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي ، أتاحت للمشاركين في اعمال القمة تجربة استخدام المركبة الجوية بتقنية الواقع الافتراضي المعزز.