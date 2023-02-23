الامارات | حمدان بن محمد: على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو معلقاً سموه قائلاً "على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم".
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