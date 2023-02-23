الامارات | طائرة ريتش-إس المسيرة تزدان بتوقيع محمد بن زايد في آيدكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طائرة ريتش-إس المسيرة تزدان بتوقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في جناح ايدج في آيدكس.. والتي تأتي ترجمة لرؤية سموه السديدة بتعزيز القدرات السيادية لوطننا الحبيب بسواعد أبنائه، لا سيما وأن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.

وتعمل الطائرة بسرعة طواف 80 عقدة، ويبلغ طول جناحيها 10 أمتار وطولها 5.5 متر، وتتميز بمحرك روتاكس 912 الذي يوفر 24 ساعة من التحمل، ولدى "ريتش-أس" نطاق اتصالات يصل إلى 200 كم، وهي مناسبة لمهام الاستطلاع والنقل بفضل وظائفها القابلة لإعادة الاستخدام.

وهي طائرة بدون طيار ثابتة الجناح يبلغ وزن إقلاعها 400 كجم وتحمل حمولة تصل إلى 120 كجم وتصل إلى ارتفاع 19000 قدم.