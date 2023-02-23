الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان إمبراطور اليابان بيوم ميلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة يوم ميلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو.