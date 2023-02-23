الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان سلطان بروناي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان حسن البلقية معز الدين سلطان بروناي دار السلام ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان حسن البلقية معز الدين.