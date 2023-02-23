الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غويانا التعاونية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي.