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الامارات | رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين

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وام ■ أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، بسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي نقل إلى سموه تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن خصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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