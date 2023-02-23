الامارات | سوار مضاد للغرق ينقذ أشخاصاً بوزن 125 كيلوغراماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة إطلاق سوار ذكي للسباحة مضاد للغرق، يثبت على معصم اليد، ويحتوي على علبة بلاستيكية بداخلها بالون مضغوط وأسطوانة غاز ثاني أكسيد بحجم صغير جداً، تستخدم في الحالات الطارئة في المسطحات المائية.

وأوضح أن السوار مخصص للإنقاذ من الغرق في البحار، بحيث توضع أسطوانة الغاز في المكان المخصص لها في العلبة، وتقوم بنفخ البالون مباشرة، وترفع جسم الشخص إلى سطح الماء بأسرع وقت، ويتحمل السوار رفع جسم بوزن 125 كيلوغراماً للطفو على سطح الماء.

وقدمت الإدارة خلال «شهر الإمارات للابتكار» سترة بمواصفات جديدة للإنقاذ في المسطحات المائية خفيفة الوزن، ومدهونة بمادة عازلة للماء، يمكن من خلالها إزالة الأكمام في السترة في حالة الإنقاذ في المسطحات المائية لتسهيل السباحة، كما أنها مزودة بجهاز مقاومة الماء، يساعد على تحديد موقع المنقذ بدقة عالية، إضافة إلى تزوديها ببوصلة وصفارة إنذار.

وعرضت الإدارة مشروعات ابتكارية إضافية في مجال الإنقاذ ومكافحة الحرائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، منها منصة الواقع الافتراضي لتدريب رجال الإطفاء، التي تعتمد على منصة VR تسخر تكنولوجيا الواقع الافتراضي لمحاكاة واقع مكافحة حوادث الإطفاء والإنقاذ، وتساعد الإطفائيين على خوض تجربة الحادث افتراضياً، ما يساعد الإطفائي على تخطي حاجز الخوف، وتعزز جودته الصحية والنفسية، حيث استفاد 90% من رجال الإطفاء من المنصة.

كما قدمت حقيبة الإطفاء المتنقلة، سهلة الحمل والتنقل، وخفيفة الوزن بوزن 15 كيلوغراماً، وتحتوي الحقيبة على بطارية ذات طاقة عالية، يمكن استخدامها لتشغيل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في حوادث الإطفاء والإنقاذ، مثل الإضاءة والمنشار الكهربائي وجهاز سحب الرغوة في مواقع الإطفاء.