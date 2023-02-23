الامارات | مبنى محكمة ونيابة المدام منفذ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، مبنى محكمة ونيابة المدام الاتحادية الجزئية الجديد في المنطقة الشرقية.

وتولت وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذ مبنى المحكمة بمساحة تبلغ 5460 متراً مربعاً، ومساحة بناء تبلغ 2320 متراً مربعاً، حيث تعد محكمة المدام أول مبنى حكومي تستخدم في بنائه تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويعتبر من المباني المستدامة التى تم تشييدها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وقال النعيمي إن افتتاح مبنى محكمة المدام يحقق مستهدفات استراتيجية وزارة العدل الساعية لتطوير أنظمة قضائية وتصالحية متخصصة واستباقية لغاية توفير خدمات قضائية وعدلية مبتكرة تخدم كل أفراد المجتمع، وتعزز تسهيل إجراءات المتعاملين، والإسراع في إجراءات البت في القضايا المختلفة من خلال زيادة فاعلية العمليات القضائية واستدامتها، لاسيما أن المحكمة تم دعمها بنخبة من أكفأ الكوادر القضائية والإدارية، وتم تجهيزها بتقنيات مبتكرة وتفاعلية تسهم في تقليل الإجراءات وتسريع الحصول على الخدمات.

وتعد محكمة المدام الاتحادية الابتدائية المبنى الـ24 من إجمالي مباني المحاكم الاتحادية فى الدولة.