الامارات | محمد بن زايد يبحث مع رئيس الصومال العلاقات الأخوية بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حسن شيخ محمود، العلاقات الأخوية بين البلدين وتطوير مختلف أوجه التعاون، خصوصاً في ما يتعلق بجهود التنمية والسلام والاستقرار في الصومال الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس الصومالي في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، بزيارة الرئيس الصومالي إلى دولة الإمارات، واستعرضا مستوى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يصب في مصلحة الشعب الصومالي الشقيق ويحقق تطلعاته إلى السلام والتنمية والازدهار، كما قام صاحب السمو رئيس الدولة بجولة في عدد من أجنحة الشركات والجهات الوطنية والدولية، وتبادل مع ممثليها الأحاديث بشأن أبرز معروضاتهم وأحدث ابتكاراتهم من الصناعات الدفاعية والعسكرية وإنتاجاتهم من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة، متمنياً التوفيق لجميع ضيوف الدولة المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم.

إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، وزير دفاع جمهورية إندونيسيا الصديقة فرابوو سوبيانتو، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في الدورة الـ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023».

ونقل إلى صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، تحيات جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء، فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس الإندونيسي، معرباً عن تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق دوام التطور والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين وجوانب التعاون المشترك خصوصاً في المجالات والشؤون الدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى معرض «آيدكس 2023» وأهمية الفرص التي يوفرها لبناء شراكات بين الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية لخدمة الأمن والاستقرار والسلام في العالم، بجانب التطور الذي يشهده في كل دورة من دوراته على مستوى التنظيم والمشاركات والفعاليات المصاحبة.

• محمد بن زايد أكد حرص الإمارات على دعم مصلحة الشعب الصومالي لتحقيق تطلعاته إلى السلام والتنمية والازدهار.