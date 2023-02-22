الامارات | شركات إماراتية تلبي احتياجات الأسواق العالمية مـن الصناعات الدفاعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شركات إماراتية من عقد صفقات لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العسكرية العالمية، بجانب تلبية الاحتياجات المحلية، وذلك خلال مشاركاتها في معرض «آيدكس 2023»، الذي يعقد حالياً في أبوظبي، لتؤكد مستوى الثقة والجودة، التي وصلت إليها الصناعات العسكرية الإماراتية، وتلبيتها المعايير الدولية في مجال التصنيع العسكري. وعرضت شركات وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، أحدث ابتكاراتها في مجال الإنتاج العسكري، خلال مشاركاتها في «آيدكس»، وحملت منتجاتها علامة «صنع في الإمارات»، حيث قامت على إنتاجها كوادر وطنية تتمتع بالكفاءة العالية والقدرة على التطوير والابتكار.

وأعلنت «إيدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، فوزها بعقدين بقيمة إجمالية تتجاوز الـ70 مليون درهم، لتقديم العديد من حلول حماية القوافل «في-بروتيكت» وحلول «سكاي شيلد المضادة للطائرات بدون طيار» لعميل دولي رئيس.

وذكرت الشركة أن الاتفاقيات، التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، تسهم في تعزيز استراتيجية تنمية الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانة الدولة كلاعب عالمي رئيس في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال نائب الرئيس الأول، قطاع التجارة ودعم المهام في إيدج، عمر الزعابي: «يسعدنا أن نعلن عن صفقة تصدير رئيسة أخرى لسيجنال وإيدج والتي ستشهد قيامنا بتصنيع وتقديم حلول حماية القوافل (سكاي شيلد المضادة للطائرات بدون طيار)، و(في-بروتكت) المصنوعة في الإمارات لعميل دولي».

وأكد الزعابي أن توقيع هاتين الصفقتين من شأنه أن يؤكد جودة عروضنا المتميزة والمطابقة لأعلى المعايير العالمية، وسنواصل الترويج لحلولنا المتفوقة في السوق الدولية لدعم صادرات الدولة من منتجات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء.

وكشفت مجموعة EDGE عن تلقّي طلبات تجاوزت قيمتها الإجمالية الخمسة مليارات دولار في 2022، حيث بلغ معدل الصادرات العالمية منها 35%، وفي اليومين الأولين من معرض آيدكس 2023، أعلنت المجموعة طلباتٍ جديدة لمنتجات وحلول تزيد قيمتها الإجمالية على 10 مليارات درهم، بما في ذلك الصادرات الدولية، مع توقّع الإعلان عن المزيد من الطلبات قبل نهاية الحدث.

ويعتبر «في-بروتيكت» نظام تشويش لحجب الاتصالات باستخدام ترددات الراديو، وهو مصمم لحماية القوافل من العبوات الناسفة التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، أما «سكاي شيلد» فهو حل شامل متعدد الطبقات لتوفير حماية متقدمة من الطائرات بدون طيار، ويمتاز بمجموعة واسعة من قدرات الكشف والاعتراض.

كما وقعت مجموعة إيدج عقداً بقيمة مليار يورو، تقوم بموجبه شركة بناء السفن الرائدة «أبوظبي لبناء السفن»، ببناء أسطول من الفرقاطات المتطورة بطول 71 متراً للبحرية الأنغولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2023.

وتعتبر الفرقاطة BR71 MKII، سفينة متطورة للغاية، مزودة بأنظمة مهام حديثة، بما في ذلك الرادار ثلاثي الأبعاد، ومجموعة الحرب الإلكترونية، والاتصالات الآمنة، ومدفع رئيس، وأنظمة صواريخ أرض-أرض، وأرض-جو.

وقال رئيس قطاع المنصات والأنظمة في إيدج خالد البريكي: «يمثل توقيع صفقة التصدير الدفاعية البالغة قيمتها مليار يورو، إنجازاً بالغ الأهمية لمجموعة إيدج وشركة أبوظبي لبناء السفن».

ووقعت «كراكال»، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الصغيرة، التابعة لـ«إيدج»، اتفاقية ترخيص مع «أيكوم» «ICOMM» الهندية، وبموجب الاتفاقية، تتعاون «ICOMM» مع «كراكال» لتطوير مجموعة كاملة من الأسلحة الصغيرة المصنّعة محلياً للسوق الهندية.

جدير بالذكر أن (إيدج)، تصنف ضمن قائمة أكبر 25 شركة للتوريدات العسكرية على مستوى العالم، وفقاً لبيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). المركز البحثي المتخصّص بتحليل بيانات الإنفاق العسكري وتجارة الأسلحة، إلى جانب تخصّصات أخرى تتعلق بالسلم والأمن الدوليين

كما وقعت شركة توازن للتكنولوجيا والابتكار، الشركة الوطنية المتخصصة بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، مذكرة تفاهم لإنتاج منظومة الحداة الصاروخية في الدولة، مع شركة كالدس، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير وتصنيع التقنيات الدفاعية، وذلك على هامش فعاليات معرض «آيدكس 2023» المنعقد في أبوظبي.

وبموجب اتفاق الشراكة الاستراتيجية لتصنيع المنظومة، ستقوم شركة كالدس بتغطية الاحتياجات الوطنية للمنظومة التي تم تطويرها واختبارها بكفاءة عالية من قبل توازن للتكنولوجيا والابتكار على مدى الأعوام السابقة.

وقال العضو المنتدب لتوازن للتكنولوجيا والابتكار، معمر أبوشهاب: «تعد مذكرة التفاهم الخاصة بإنتاج منظومة الحداة الصاروخية في الدولة مع شركة كالدس نموذجاً واقعياً للتجاوب مع المتطلبات الاستراتيجية الوطنية من أجل النهوض بقدرات الصناعات العسكرية، وبناء قدرات تنافسية على المستوى الدولي، والتكامل بين مؤسسات البحث والتطوير والصناعات الدفاعية.

من جانبه، قال المدير العام لشركة (كالدس)، حمد فارس المزروعي: «إن تعزيز المحتوى المحلي يُعدّ أولوية وطنية تنسجم أهدافها مع جهود الدولة الداعمة لتعزيز الشراكة البناءة والتعاون المثمر بين مؤسسات البحث والتطوير مع الشركات الدفاعية الوطنية، حيث إن الدولة قد كثفت جهودها لزيادة ورفع كفاءة ومستوى القدرات الصناعية في المجال العسكري، من خلال تأسيس كيانات، وإبرام شراكات لبناء صناعة عسكرية محلية ذات قدرات تنافسية عالية تحظى بثقة عالمية».

«محادثات آيدكس ونافدكس»

شهد معرضا (آيدكس ونافدكس 2023)، انطلاق «محادثات آيدكس ونافدكس» التي تقام لأول مرة في هذا الحدث، وتستقطب مشاركة واسعة من قادة الفكر وصنّاع السياسات وخبراء بارزين عالميين، لمناقشة أهم الموضوعات والتقنيات والحلول الأكثر ابتكاراً في المجالات الدفاعية.

وشهد اليوم الأول من الجلسات الحوارية انعقاد ست جلسات حوارية، بحضور وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، والعديد من كبار المسؤولين. وتوفر الجلسات الحوارية منصة مثالية لاستعراض أهم القضايا بقطاعي الدفاع والدفاع البحري، حيث يناقش المشاركون فيها مجموعة من الموضوعات الحيوية، كالذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، والتنوع والشمولية، والتقنيات الناشئة، التي باتت تلعب دوراً رئيساً في الكفاءة، ودعم صنع القرار، والقدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.