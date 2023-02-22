الامارات | 18.44 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" خلال 3 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثالث من معرضي "آيدكس" و"نافدكس 2023" اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي؛ لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، عن توقيع 9 صفقات بقيمة إجمالية 5.7 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع مع شركات محلية ودولية، وتوقيع صفقتين بقيمة إجمالية 134 مليون درهم لصالح شرطة أبوظبي، ليصل إجمالي قيمة الصفقات لليوم الثالث 5.8 مليار درهم موزعة على 11 صفقة.

وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة خلال الثلاثة أيام الأولى لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" إلى 18.44 مليار درهم بواقع 34 صفقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسمين لمجلس التوازن.

وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" لصالح وزارة الدفاع بلغت 4 صفقات بقيمة 5.05 مليار درهم، تضمنتالتعاقد مع شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لمجموعة شركات إيدج لتطوير شبكة وصلة البيانات التعبوية المشتركة بقيمة 4 مليار درهم، والتعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام الطارقبقيمة مليار درهم، و التعاقد مع شركة الغطس العالمية للتجارة لتقديم خدمات الدعم الفني لورشة صيانة القوارببقيمة 28 مليون درهم، والتعاقد مع شركة انترناشونال جولدن قروب لشراء معدات وأجهزة المسح والمراقبة بقيمة 27 مليون درهم.

ومن جانبه قال ماجد الجابري، إن إجمالي الصفقات الدولية لصالح وزارة الدفاع لليوم الثالث لمعرضي "أيدكس ونافدكس 2023" بلغت 5 صفقات بقيمة 694 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة THALES الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لمنظومة إدارة النيران بقيمة 6 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة THALES لتقديم خدمات الصيانة الشاملة لمنظومة الرادارات من نوع GM-200بقيمة 176 مليون درهم، والتعاقد مع شركة NAVAL GROUP الفرنسية لشراء نظام المضاد للطوربيدات من نوع CANTO وشراء طوربيدات من نوع MU90 بقيمة 407 ملايين درهم، والتعاقد مع KAMAN PRECISION PRODUCTS الأمريكية لشراء المستشعر التقاربي للذخائر بقيمة 68 مليون درهم، والتعاقد مع شركة FREQUENTIS AG النمساوية لتطوير غرفة عملياتبقيمة 37 مليون درهم.

وأشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات التي أبرمت لصالح شرطة أبوظبي بلغت صفقتين بقيمة 134 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة LEONARDOالإيطالية لشراء مروحية AW139 بقيمة 62 مليون درهم، والتعاقد مع شركة نمر التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء آليات عجبان 4x4 بقيمة 72 مليون درهم.