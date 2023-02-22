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الامارات | محمد بن راشد: نحن دولة سلام والسلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معرض آيدكس في أبوظبي اليوم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "خلال زيارتي لمعرض آيدكس في أبوظبي اليوم .. 65 دولة تستعرض فخر صناعاتها الدفاعية .. و41 جناحاً إماراتياً يمثلون فخر صناعاتنا الدفاعية الوطنية من أسلحة ومدرعات وطائرات دون طيار وأنظمة حرب سيبرانية متقدمة وغيرها .. نحن دولة سلام .. والسلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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