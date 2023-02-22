الامارات | محمد بن راشد: نحن دولة سلام والسلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "خلال زيارتي لمعرض آيدكس في أبوظبي اليوم .. 65 دولة تستعرض فخر صناعاتها الدفاعية .. و41 جناحاً إماراتياً يمثلون فخر صناعاتنا الدفاعية الوطنية من أسلحة ومدرعات وطائرات دون طيار وأنظمة حرب سيبرانية متقدمة وغيرها .. نحن دولة سلام .. والسلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه".

محمد يوسف

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