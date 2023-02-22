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الامارات | حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

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أم القيوين - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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