شهد يوم الثلاثاء، 21 فبراير 2023، انعقاد حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول حقوق الإنسان في الامارات بجنيف، يقوم خلالها خبراء ومختصون من ثلاثة عشر مجموعة دولية لحقوق الإنسان. عدد منها يحمل المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة، بتدشين تقرير الظل الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة. المقدَّم للدورة الثالثة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وسيشارك في الندوة، التي ستعقد عن بعد عبر تطبيق زووم، خبراء ومختصين وأكاديميون في مجال حقوق الإنسان والاعلام والتنمية الانسانية. ولا سيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، ويمثلون مجموعة واسعة من القطاعات الحكومية ذات الصلة. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية الدولية.

المشاركون في الندوة



حيث سيشارك المسؤولون عن المنظمات المشاركة. في إعداد تقرير الظل الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة.



تطرقت الندوة إلى دور وتأثيرات الإعلام على قضايا حقوق الإنسان، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين وممثلي مراكز الدراسات والأبحاث والفكر والرأي.

و ينضم إلى حلقة النقاش خبراء يتمتعون بسنوات طويلة من الخبرة من العديد من المنظمات الدولية المعروفة. إضافة إلى العديد من الخبراء الدوليين لمناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان.



و ستدير الدكتورة كريستين ميري من منظمة الضمير والحرية الجلسة. فيما سيطرح المستشار أيمن نصري من المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان المنظمة للفعالية. أهمية ودور آلية الاستعراض الدوري الشامل وإسهامات المنظمات غير الحكومية فيها. وأهمية التقرير في تعزيز مركز الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل للدولة في الدورة الثالثة والأربعين.

كما ستقوم الجمعية الأوروبية للدفاع عن الأقليات، التي تمثلها الدكتورة مانيل مسالمي. بتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات وإنجازاتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والبيئية. إضافة إلى تسليط العديد من المتحدثين الآخرين من منظمات معروفة من جميع أنحاء العالم الضوء على أهمية حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها دولة الإمارات في المنطقة.

ومن مصر، يشارك المستشار محمود بسيوني، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان. والذي يسلط الضوء على استخدام وسائل الإعلام لتقويض الإنجازات. التي يتم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان.

وستُختتم الجلسة بمناقشة مفتوحة حول أهمية التقارير في مجال حقوق الانسان ودور الاعلام في ابراز جهود وانجازات الدول المعنية بحقوق الانسان.

وستوفر حلقة النقاش فرصة فريدة من نوعها في تسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات المعنية بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وسيحصل المشاركون على فرصة لفهم القضايا والتحديات والمكاسب. التي تحققت في دولة الإمارات من خلال مناقشات مدروسة يجريها الخبراء مع تحليل حول المؤشرات الرئيسية لحقوق الانسان وما تمثله جهود الامارات في هذا المجال.