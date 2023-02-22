الامارات | "الأرصاد": ارتفاع تدريجي في "الحرارة" اعتباراً من اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية، يصبح غائماً جزئياً إلى صحو، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة و نشطة أحياناً على البحر، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يبقى رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الجمعة سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس السبت المقبل سيشهد ظهور السحب المنخفضة شرقا صباحاً، على أن يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يصبح طقس الأحد المقبل، غائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، يتحول إلى غائماً على السواحل والجزر غرباً ليلاً، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.