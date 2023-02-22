الامارات | شرطة الشارقة تطلق حملتها الأمنية " لتكن على دراية " للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة التحريات والمباحث لجنائية، الحملة الأمنية " لتكن على دراية"، الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة الاختراقات الإلكترونية، والتعريف بأساليب الاحتيال المتنوعة، وذلك تجسيداً لاستراتيجيات وزارة الداخلية لعام 2023- 2026، وتستمر الحملة حتى مارس المقبل.

وأكد ‎نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ‏بشرطة الشارقة، المقدم محمد بطي الهاجري، الحرص على تكثيف الحملات الأمنية الهادفة إلى رفع الحس الأمني لدى أفراد المجتمع، موضحاً أن الحملة الأمنية تتضمن رسائل توعية عبر وسائل الإعلام بتنوعها كالمقروءة، والمسموعة، والمرئية، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة، والتي استهدفت كافة شرائح أفراد المجتمع لتعريفهم حول أهمية الوقاية من الوقوع في شبكة الاحتيال الإلكتروني.

وأضاف أن تلك الرسائل تحتوي على حزمة من الارشادات التوعية منها، عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي شخص كان، وعدم التجاوب مع المكالمات المجهولة المصدر، أو غير الموثوقة التي تطلب معلومات بنكية خاصة كرمز الـOTP، بالإضافة إلى تجنب فتح الرسائل ‏الإلكترونية التي تتضمن روابط غير معروفة.

ودعا نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ‏بشرطة الشارقة‏ أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل التي تحاول الوصول إلى معلوماتهم الشخصية أو البنكية، وسرعة الإبلاغ عن أي ابتزاز يتعرضون له من خلال خدمة حارس، أو بالاتصال على الرقم "065943228" أو التواصل على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة.