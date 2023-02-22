الامارات | شرطة عجمان تستقبل سكان أبراج اللؤلؤة المتضررين من الحريق بالورود بعد عودتهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان سكان أبراج اللؤلؤة في عجمان العائدين إلى منازلهم وهنأتهم بعودهم سالمين، وذلك بعد 4 أيام من تسكينهم في الفنادق نتيجة احتراق منازلهم جراء الحريق الذي اندلع في أحد الأبراج نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل المقدم غيث خليفة الكعبي، أن هذا الإجراء تم بعد الانتهاء من تأمين البرج وإتمام كافة الاستعدادات لاستقبالهم وإعادتهم إلى منازلهم بأمان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

وعبر السكان عن جزيل شكرهم وامتنانهم لشرطة عجمان والجهات المتعاونة على دعمهم المميز واهتمامهم منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، متمنين لشرطة عجمان وقيادتها دوام التميز والتوفيق مسيرتها المهنية.

