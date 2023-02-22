الامارات | مختصون: الإمارات سباقة في دمج الابتكار بمنظومة العمل الحكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مشاركون في جلسة نقاشية بعنوان «استدامة الابتكار في منظومة العمل الحكومي»، استضافها مركز الشباب ضمن فعاليات شهر الابتكار، أن الإمارات سباقة في تطبيق منظومة الابتكار في العمل الحكومي من خلال استراتيجيات وسياسات وخطط مبتكرة.

وأكدوا خلال الجلسة النقاشية أن اعتماد الابتكار كمنهاج عمل بالمؤسسات الحكومية، ساعد بشكل كبير في وضع حلول مبتكرة لمشكلات محلية وعالمية، والقضاء على كثير من التحديات التي تواجه المجتمع والعمل الحكومي بشكل عام.

وقالت مدير الشؤون الحكومية والتنفيذية رئيس مجلس الشباب في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عائشة السويدي، إن دولة الإمارات سباقة في تطبيق سياسة الابتكار في العمل الحكومي، التي أوجدت حلولاً لتحديات محلية وعالمية، مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نهج الابتكار بشكل عام يتمثل في توفير البيئة المناسبة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكدت أن حكومة الإمارات لديها رؤية واضحة لاستشراف المستقبل من خلال تطوير استراتيجياتها، ووضع الخطط الاستباقية التي تعالج أي مشكلات محتملة، مشيرة إلى أن الابتكار أدرجته الدولة ضمن المناهج الدراسية، ومعياراً ضمن معايير إعداد الأجيال المقبلة.

وقالت إن الابتكار في الإمارات تم تمكينه من خلال سياسات واستراتيجيات وخطط لجعله ثقافة خاصة بالمؤسسات والأفراد، مؤكدة أن القيادة الرشيدة أسهمت بشكل فعال في تفعيل نهج الابتكار في العمل الحكومي.

بدوره قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني، إن الهيئة تستضيف اليوم مجموعة من الخبراء للتحدث عن الابتكار في المنظومة الحكومية من خلال جلسات عصف ذهني لمناقشة الاجراءات المبتكرة في القطاع الضريبي، بهدف الخروج بأفكار مبتكرة وإبداعية لتطوير الإجراءات الضريبية، وتعزيز مستقبل هذا القطاع مستقبلاً.