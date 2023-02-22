الامارات | تعاون بين «التربية» و«كود» العالمية لتعزيز تعليم علوم الحـاسوب بالدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع منظمة كود العالمية، بهدف تعزيز تعليم علوم الحاسوب، وتوسيع نطاق الوصول إلى هذه العلوم في الدولة.

حضر توقيع الاتفاقية وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، فيما وقّعها وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، والرئيس التنفيذي لموقع (Code.org) هادي بارتوفي.

وسيركز التعاون بين وزارة التربية والتعليم و«كود» على أربعة جوانب تُعنى بتعزيز تعليم علوم الحاسوب في الدولة، وهي رفع مستوى الوعي بأهمية علوم الحاسوب لدى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف فئات المجتمع، وتوفير المحتوى والموارد المناسبة وباللغة العربية ليتم تضمينها في المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين في مختلف المراحل الدراسية، وضمان كفاءتهم في تعليم علوم الحاسوب، وتخصيص أوقات لعلوم الحاسوب خلال الدوام المدرسي وبعده.

وأكد الفلاسي أن محو الأمية الرقمية، والتوسع في توفير علوم الحاسوب لكل مواطني الدولة يمثل أحد المستهدفات الرئيسة لوزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى سعي الوزارة لتضمين علوم الحاسوب في جميع المراحل الدراسية، بداية من مرحلة رياض الأطفال، لتنمية مهارات التفكير الحاسوبي لدى الطلبة، على التوازي مع العمل على تطوير قدرات وإمكانات المعلمين الرقمية، وتأهيلهم ليكونوا مسهمين فاعلين في بناء مجتمع معرفي وتنافسي، وتأهيل جيل من أصحاب الكفاءات بما يلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وقال: «نسعى في وزارة التربية والتعليم، وفق توجيهات قيادتنا، لبناء منظومة تعليم المستقبل في الدولة من خلال العمل مع شركائنا من الجهات والمنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية، بما في ذلك تعميم تعليم علوم الحاسوب، وتسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضمن النظام التعليمي، ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي مع منظمة كود متماشياً مع هذه الأهداف والتطلعات».

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، أن دولة الإمارات ستكون بين أولى الدول في العالم التي تستفيد من النهضة المعلوماتية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي، من خلال تضمين معلم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن نظامها التعليمي، وذلك بالشراكة مع Microsoft OpenAI’s.

التعاون يركز على رفع مستوى الوعي بأهمية علوم الحاسوب لدى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.