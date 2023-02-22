الامارات | الصناعة العسكرية تجذب طلبة الجامعات في «آيدكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، في تصريح على هامش معرض «آيدكس 2023» الذي يعقد حالياً في أبوظبي أن «آيدكس» هو صناعة إماراتية ناجحة بكل المعايير.

وشهد اليوم الثاني من معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، توافد عدد كبير من الزوار، حيث ازدحمت أروقة مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأشخاص ووفود رسمية قادمة للاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات والمنتجات المعروضة من الشركات العالمية.

وشهد المعرض حضوراً لافتاً من الجامعات الإماراتية، لعرض أبرز ابتكارات الطلبة التكنولوجية التي تخدم الأغراض المدنية والعسكرية، إذ استعرضت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في مجال الدفاع طورها مجموعة من منتسبي برنامج النخبة للخدمة الوطنية، خلال مشاركتها في «آيدكس 2023».

وعرضت جامعة خليفة من خلال منصتها في المعرض العديد من التكنولوجيات الجديدة الخاصة بالأمن والدفاع، تشمل طائرات بدون طيار وروبوتات متحركة والتكنولوجيات المتعلقة بجمع الطاقة ونظام تشفير الصوت.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، الدكتور عارف سلطان الحمادي، إن مشاركة الجامعة هذا العام في الحدث تؤكد مستوى التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه الطلبة في الجامعة في تطوير الروبوتات والطائرات بدون طيار، وأيضا تطوير رأس المال البشري من خلال برنامج النخبة.

ويهدف برنامج النخبة للخدمة الوطنية إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة تعمل بشكل فعال في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة التي تشمل الروبوتات والطائرات بدون طيار.

وتشمل مجموعة ابتكارات جامعة خليفة نظام روبوت متحرك ذاتي التحكم ومتعدد الأغراض للاستفادة منه في مجال تطبيقات الطيران الآلية، ونظام طيران دقيق وآمن قائم على مجموعة من التعليمات الحاسوبية المخفضة، ونظام جمع الطاقة لأجهزة الطاقة المتحركة، ونظام تشفير الصوت المبني على مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية ونطاق إلكتروني للتدريب في الأمن الإلكتروني وطائرة بدون طيار ذكية ذاتية التحكم ومستديرة بشكل كامل ومجموعة من الحلول الروبوتية البحرية في مجال الأمن.

كما استعرض معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ثلاثة مشروعات مبتكرة لطلابه خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023).

وتتمثل المشروعات الثلاثة في مشروع طائرة بدون طيار لمكافحة الحريق، ومشروع متكامل للتصدي للحرائق عن بعد يتكون من مركبة مزودة بنظام رادار لاسلكي وكاميرا رؤية ليلية ونظام متطور لتسلق السلالم، ومشروع النظام الأوتوماتيكي لغسيل السيارات.

وقال مدير عام المعهد، الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، إن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يستعرض مختلف البرامج الفنية والمهنية المتميزة التي يطرحها معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي، ومعهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا في العين، ومعهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الظفرة، ومركز التعليم والتطوير المهني بمنطقة الشهامة في أبوظبي.

وأعلنت «هالكن»، الشركة الإقليمية الرائدة في تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة وغيره والتابعة لـ«إيدج»، توقيع عقد بقيمة 2.14 مليار درهم مع القوات المسلحة الإماراتية لتزويدها بأنظمة ذخيرة موجهة قصيرة المدى.

وبموجب العقد الجديد، تحصل القوات المسلحة الإماراتية على ذخائر «ثندر P3 Light» دقيقة التوجيه من هالكن.

وقد تم تصميم هذه الذخيرة للاندماج مع مجموعة الذخائر الجوية ذات الأغراض العامة MK، وسيتم تزويدها بخاصية التوجيه باستخدام النمط الليزري شبه النشط.

وأبرمت شركة لوكهيد مارتن شراكة مع أربع شركات تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير خدمات الأجهزة والمعايرة والصيانة لمعدات الدعم الأرضي للطائرات لدى الشركة، وشملت شركة «الطيف» (التابعة لمجموعة إيدج) ومحمد عبدالرحمن البحر «مجموعة البحر» و«أراب كال» وTLD MEAI (التابعة لمجموعة ألفست)، التي بدورها ستسهم في تحسين عمليات استدامة المعدات في المنطقة عبر الحد من أوقات التنفيذ والتكاليف للقوات الأميركية وحلفائها العاملين في الخليج.

ووقعت «كراكال»، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الصغيرة والتابعة لـ«إيدج»، اتفاقية ترخيص مع «ICOMM» الهندية، وهي شركة رائدة في تطوير وتصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، والبصريات الكهربائية، والملاجئ، والمركّبات، فضلاً عن تكنولوجيا الأنظمة الأخرى، مثل الطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار.

«جنية» طائرة إماراتية تنفذ مهام قتالية

وتتخفى من الرادار عرضت شركة «آداسي» التابعة لمجموعة «إيدج»، خلال مشاركتها في معرض «آيدكس 2023» طائرة «جنية»، وهي طائرة إماراتية من غير طيار، تصل سرعتها إلى أكثر من 1000 كيلومتر في الساعة، ولا يتم رصدها بالرادار أو تعقبها، وتنفذ عمليات قتالية جوية مع مساندة برية وبحرية وهي صنعت في دولة الإمارات على يد خبراء وفنين من مواطني الدولة.

ويبلغ طول الطائرة 10.5 أمتار، وعرضها ستة أمتار ونصف المتر، ويمكنها تحمل ذخائر بوزن 480 كيلوغراماً (ما يقارب نصف الطن).

وذكرت شركة «آداسي» أن المركبة الجوية القتالية المسيّرة «جنية» توفر وسيلة مستقلة ومتفوقة تكنولوجياً لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية، مع حمولة عالية ومدى واسع، إلى جانب قدرتها على العمل بسرعة فائقة، وتُعرض إلى جانب المركبة محطة التحكم البرية المصممة لمراقبة وتوجيه النظام.