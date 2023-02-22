الامارات | «البنية التحتية» تفتتح فعاليات شهر «الإمارات تبتكر 2023»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، حرص الوزارة على تعزيز منظومة الابتكار بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية والرؤى السديدة للقيادة التي نجحت في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للإبداع والابتكار والتقاء الأفكار النوعية القادرة على مواكبة الإنجازات التي حققتها الدولة، وبناء الطاقات البشرية وجذب المشاريع الريادية، واستقطاب المواهب، موضحاً أن الوزارة ماضية في تطبيق ثقافة الابتكار لتصبح أسلوب عمل يومي. وقال المنصوري خلال افتتاحه فعاليات «شهر الإمارات تبتكر 2023» في مبنى الوزارة بالمنطقة الجنوبية في إمارة الشارقة: «نعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الأفكار الابتكارية والاتجاهات المستقبلية في الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل».