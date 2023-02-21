الامارات | محمد بن زايد: استمرار تنظيم «آيدكس» يؤكّد نجاح الدولة في بناء جسور التواصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، جولة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته الـ16.. الذي انطلقت فعالياته أول من أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وزار سموه، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عدداً من أجنحة ومنصات الشركات والجهات الوطنية والدولية والتي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من تكنولوجيا وأنظمة وآليات متطورة.

وشملت جولة سموه أجنحة ومشاركات دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وروسيا والصين، إضافة إلى فرنسا وصربيا والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية كوريا.

وتعرف سموه من ممثلي الدول والشركات على معروضات أجنحتهم وأهم ابتكاراتهم من التصنيع الدفاعي والعسكري وإنتاجاتهم من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة تجسد آخر ما توصلت إليه الشركات الوطنية والعالمية في هذا المجال.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة.. إن الدورة الـ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023».. توافق الذكرى الـ30 لانطلاق النسخة الأولى من «آيدكس» عام 1993.

وأضاف سموه أن «استمرار تنظيم معرض (آيدكس) على مدى ثلاثة عقود.. يؤكد إمكانيات الدولة ونجاح نهجها القائم على بناء جسور التواصل والتعاون مع العالم، في سبيل تعميم الاستفادة من التقدم التكنولوجي الدفاعي في تحقيق السلام والاستقرار ومستقبل أفضل للبشرية».

وأعرب سموه عن شكره لمنظمي المعرض والشركاء، وتقديره لجميع الجهود التي بذلت لإنجاح كل نسخ المعرض السابقة وتطوره عاماً بعد عام.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال جولته في المعرض بالمشاركين والجهات العارضة والدول والشركات العالمية.. مؤكداً أهمية التواصل والتعاون بين ممثلي مؤسسات الدفاع والشركات والحكومات لإيجاد أفضل سبل التعاون وتعزيز القدرات الدفاعية للدول المختلفة.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الجولة.. عدداً من رؤساء الوفود والضيوف المشاركين في الدورة الـ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023».. فقد التقى سموه ــ كلاً على حدة في عدد من المنصات المشاركة ــ رئيس صربيا الصديقة ألكسندر فوتشيتش، والشيخ طلال الخالد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع في دولة الكويت الشقيقة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «داسو»، إيريك ترابيير، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتوميكس نيل بلو.

وتطرقت اللقاءات إلى مشاركات بلدانهم وأبرز ما تعرضه وما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا وأنظمة متطورة في بلدانهم بجانب أهمية الفرص التي يقدمها «آيدكس» لتبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين حول العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بمجال التصنيع الدفاعي وتقنياته وتوفيره الفرص لعقد شراكات بين كبريات الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

رافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي.

رئيس الدولة أعرب عن تقديره لجميع الجهود التي بذلت لإنجاح كل نسخ المعرض السابقة وتطوره عاماً بعد عام.