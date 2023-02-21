الامارات | حمدان بن محمد: "جلفود" يعكس جانباً من قصص نجاحات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، في عام 1987 انطلقت النسخة الأولى من معرض جلفود، حينها رحب الحدث بـ 65 عارض و1600 زائر. اليوم زرت نسخته الـ 28 بمشاركة 5000 عارض من 125 دولة مع تحوله للمعرض الأكبر من نوعه عالمياً. جلفود يعكس جانباً من قصص نجاحات دبي التي تجمع العالم لصنع مستقبل أفضل للجميع في مختلف القطاعات.