الامارات | خليفة بن طحنون يستقبل رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي في واحة الكرامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء "الثلاثاء” في واحة الكرامة الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحًا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول في مختلف أجنحة الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام رئيس أركان الحرس الوطني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وحضاريا في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.