الامارات | رئيس زنجبار وشخبوط بن نهيان يشهدان مراسم افتتاح قنصلية الإمارات في زنجبار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دولة الإمارات رسمياً قنصلية لها في زنجبار، والذي يعتبر خطوة هامة للعلاقات بين دولة الإمارات وزنجبار، وذلك في احتفال حضره فخامة رئيس زنجبار الدكتور حسين مويني و معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة .

وستقدم القنصلية التسهيلات الخدمية الرئيسية لمواطني دولة الإمارات الذين يزورون زنجبار، وكذلك للأعداد المتزايدة من المسافرين من الجانبين بحثاً عن فرص تعاون في قطاعات الأعمال والتجارة والفنون والثقافة والسياحة.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان : " إن افتتاح القنصلية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات مع زنجبار والتي تمتد لعقود عديدة".

وأضاف معاليه أن افتتاح القنصلية يعكس الروابط القوية والمستمرة بين دولة الإمارات وزنجبار، وسيعمل على تسهيل تبادل الأفكار والأعمال بين الشعبين، وتوطيد الروابط الثقافية والتجارية والاقتصادية.

وسيمكّن افتتاح القنصلية الجديدة دولة الإمارات وزنجبار من تعزيز التواصل والتعاون المشترك بما يحقق المنفعة لشعبيهما الصديقين.