الامارات | عودة السكان المتضررين من حريق «برج اللؤلؤة» في عجمان إلى منازلهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة عجمان، بأن سكان برج اللؤلؤة المتضررين من حادث الحريق الذي نشب في البناية، الجمعة الماضي، عادوا إلى شققهم أمس، بعدما قضوا ثلاثة أيام في مقر إقامة مؤقت بعدد من فنادق الإمارة.

وذكرت الشرطة لـ«الإمارات اليوم»، أن عودة المتضررين، البالغ عددهم 380 شخصاً إلى منازلهم تأتي بعدما تمت السيطرة الكاملة على الحريق والعمل على صيانة الشقق المتضررة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونتج عن الحريق اشتعال الواجهة الخارجية من البرج من جانب واحد ووصوله إلى عدد من الشقق السكنية.

وقال رئيس شرطة المدينة الشامل المقدم غيث خليفة الكعبي، إن جميع فرق الشرطة والدفاع المدني كانت حريصة على الأرواح والممتلكات والسيطرة على الحريق الذي نشب في برج اللؤلؤة السكني بمنطقة «الراشدية1»، بإشراف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان.

وذكر أنه تم علاج تسع حالات اختناق في موقع الحادث ونقل حالتين إلى مستشفى الشيخ خليفة لتلقي الرعاية اللازمة، مثمناً جهود الهلال الأحمر الإماراتي بإمارة عجمان لتسهيل نقل المتضررين إلى سكن فندقي لهم.

من جانبها، أكدت هيئة النقل في عجمان لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم نقل المتضررين إلى عدد من فنادق إمارة عجمان منها فندق العين وفندق إيوان وفندق رمادا، وغيرها، حيث سَخّرت الهيئة أسطول الحافلات التابع لها في نقل سكان البناية المتضررين البالغ عددهم 380 شخصاً، فيما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتأكد من وصول السكان إلى مقر الإقامة المؤقت بسهولة وأمان.

علاج 9 حالات اختناق في موقع الحادث، ونقل اثنتين إلى المستشفى لتلقي الرعاية.