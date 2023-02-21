الامارات | «إيدج» توقع عقداً بمليار يورو مع البحرية الأنغولية لبناء فرقاطات متطورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مجموعة إيدج أمس عقداً بقيمة مليار يورو تقوم بموجبه شركة بناء السفن الرائدة «أبوظبي لبناء السفن» ببناء أسطول من الفرقاطات المتطورة، بطول 71 متراً، للبحرية الأنغولية. وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023 اللذين انطلقا أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتعتبر الفرقاطةBR71 MKII سفينة متطورة للغاية، مزودة بأنظمة مهام حديثة، بما في ذلك الرادار ثلاثي الأبعاد ومجموعة الحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة ومدفع رئيس وأنظمة صواريخ أرض - أرض وأرض - جو.

وأكد رئيس قطاع المنصات والأنظمة في إيدج، خالد البريكي أن «توقيع الصفقة يمثل إنجازاً بالغ الأهمية لمجموعة إيدج وشركة أبوظبي لبناء السفن. وهذا يوضح نهجنا الاستراتيجي والتزامنا الراسخ بزيادة الصادرات الوطنية بما يتماشى مع توجيهات القيادة للبلاد».

ومن خلال تصدير الحلول المتقدمة المصنوعة في دولة الإمارات، عالمياً، تعمل إيدج على تطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية، وإنشاء قيمة محلية، وتنويع الاقتصاد، وترسيخ مكانة الإمارات لاعباً عالمياً مهماً في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، ديفيد ماسي: «تعد الفرقاطة BR71 MKII سفينة متقدمة جداً، قادرة على أداء مهام متعددة لتأمين ساحل أنغولا، البالغ طوله 1600 كيلومتر».

وأضاف: «نتطلع لتلبية المتطلبات التشغيلية للقوات البحرية الأنغولية، وتعزيز قدراتها البحرية، إلى جانب توسيع مجالات نموّ شركة أبوظبي لبناء السفن».

وتملك شركة أبوظبي لبناء السفن حوض بناء سفن متقدماً بمساحة 330 ألف متر مربع في أبوظبي، حيث تبني فرقاطات وزوارق دوريات وزوارق دوريات سريعة للعملاء العسكريين وسفناً تجارية لقطاع الخدمات النفطية. كما تقدّم الشركة مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتجديد والتحويل، فضلاً عن خدمات التصميم والاستشارات الهندسية.

خالد البريكي

«توقيع الصفقة يمثل إنجازاً بالغ الأهمية لمجموعة إيدج وشركة أبوظبي لبناء السفن».