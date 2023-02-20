الامارات | 4.5 مليارات درهم إجمالي صفقات اليوم الأول من «آيدكس ونافدكس 2023»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس 2023» اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، عن توقيع عدد 11 صفقة بقيمة إجمالية 4.5 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس التوازن، زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» بلغت ست صفقات بقيمة 2.3 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام (THUNDER P3) بقيمة 2.14 مليار درهم، والتعاقد مع شركة مابلن للأنظمة والخدمات البحرية لتقديم خدمات الدعم الفني للسفن والزوارق بقيمة 78 مليون درهم، والتعاقد مع شركة محمد عبدالرحمن البحر لتقديم خدمات الدعم الفني لآليات الكاتربلر بقيمة 45 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أطلس للاتصالات لشراء رادارات آلية نوع ‏‏ ‏SR HAWK‏ ورادارات محمولة بقيمة 26 مليون درهم، والتعاقد مع شركة رومكو العالمية لشراء الناسف الأفعواني بقيمة أربعة ملايين درهم، والتعاقد مع مؤسسة الحمراء التجارية لتوريد وصيانة معدات ‏التفتيش الأمني وأجهزة ‏الكشف والتعامل مع ‏المتفجرات بقيمة ثمانية ملايين درهم.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لمجلس التوازن، ماجد الجابري، إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الأول لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» بلغت خمس صفقات بقيمة 2.2 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركةPT PAL INDONESIA لشراء سفينة متعددة المهام وبطول 163 متراً بقيمة 1.5 مليار درهم، والتعاقد مع شركة تاليس الفرنسية لشراء رادارات الكشف من نوع «GM403» بقيمة 421 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ATK الأمريكية لشراء ذخائر بقيمة 202 مليون درهم، والتعاقد مع شركة MBDA الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني للصواريخ بقيمة 92 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ROHDE & SCHWARZ الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني للأنظمة اللاسلكية بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، سعيد المنصوري، إن نسخة المعرض هذا العام تعد النسخة الأكبر من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023»، وذلك منذ انطلاقة معرض آيدكس الأولى قبل ثلاثة عقود من الزمن في العام 1993، حيث ينظم هذا الحدث من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع في الدولة، خلال الفترة 20-24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأشار إلى أنه يشارك في نسخة هذا العام 65 دولة، بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة، وتستقطب 41 جناحاً وطنياً وبنسبة نمو قدرها 17% مقارنة مع الدورة السابقة في العام 2021، مضيفاً أن المعرضين استقطبا مشاركة ما يزيد على 367 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة تسع دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من: أوزبكستان، أيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، الكويت، ليتوانيا، بنغلاديش، كولومبيا بالإضافة إلى موناكو ومن المنتظر أن تستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.