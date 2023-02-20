الامارات | "التربية" تواصل برنامجها لإعداد أكاديميين للحصول على شهادة "مقيم معتمد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل البرنامج الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، لبناء قدرات الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، تأهيل المزيد من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي للحصول على شهادة "مقيم معتمد" لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية من خلال إعدادهم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إجراءات الترخيص المؤسسي، واعتماد البرامج الأكاديمية وبما هو متعارف عليه عالمياً.

وأطلقت مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، الدورة التدريبية السادسة من مشروع المقيم المعتمد، مستهدفة 40 أكاديمياً على مستوى الدولة، والتي استضافتها الجامعة الأمريكية في الشارقة في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري.

ومن المتوقع، أن يسهم المشروع في تأهيل، الأكاديميين في الدولة، للحصول على شهادة "مقيم معتمد" للعمل ضمن فرق التقييم الخارجي في ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها داخل الدولة وخارجها.

وافتتح الورشة الأولى البروفيسور أمجد قنديل، مفوض بمفوضية الاعتماد الأكاديمي بالوزارة، و د. سوزان مام مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور ممثلين من المفوضية وموظفي مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

تهدف الورشة إلى تعزيز الأهداف الاستراتيجية للمفوضية، ودعمها الحثيث والمستمر لمؤسسات التعليم العالي، لاسيما في ملف ضمان الجودة، استناداً إلى معايير 2019 للترخيص المؤسسي، واعتماد البرامج الأكاديمية بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية.