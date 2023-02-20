الامارات | الشارقة الخيرية ترسل مواد طبية إلى مالاوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت جمعية الشارقة الخيرية حزمة مساعدات من المواد الطبية لدعم بعض المستشفيات في جمهورية مالاوي ضمن برامج الدعم اللوجستية التي تقدمها الجمعية للمؤسسات الصحية في البلدان التي تفتقر للخدمات الأساسية حيث تسعى الجمعية إلى الارتقاء بمستوى هذه المؤسسات لتوفر لسكان تلك البلدان الرعاية الصحية اللازمة.

وقال مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي محمد عبدالرحمن آل علي إن الحاوية تضم حزمة من المواد الطبية منها الأسرّة الطبية والكراسي المتحركة ومجموعة من المواد الطبية الاستهلاكية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشار آل علي إلى أن جمهورية مالاوي من الدول التي تغطيها المساعدات الخارجية للجمعية ونفذت بها الكثير من المشاريع الإنشائية والموسمية منها بناء 93 مسجدا جاء تنفيذها وفق رغبة المتبرعين إلى جانب 88 مشروعا إنتاجيا ومشاريع خيرية متنوعة استهدفت رفع مستوى الرعاية والخدمات في المناطق النائية للسكان.