الامارات | حامد بن زايد يفتتح معرض الدفاع البحري"نافدكس 2023"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي اليوم، فعاليات النسخة السابعة من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".. والذي يعقد تزامناً مع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في دورته الــ16.

وتفقد سموه - يرافقه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة - عدداً من القطع البحرية والأجنحة الوطنية والدولية المشاركة التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية البحرية من تكنولوجيا وأنظمة.

وتبادل سموه الأحاديث مع المشاركين بشأن أحدث معروضاتهم وأهم ابتكاراتهم من مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية البحرية من أنظمة وآليات وقطع متطورة.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن معرض "نافدكس" يقدم منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال صناعات الدفاع البحري لعرض أحدث تقنياتها وخدماتها في هذا المجال، بجانب توفيره فرص عقد شراكات بين كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية والأمن البحري.

وأشاد سموه بمستوى المشاركات الوطنية وحضورها المتميز في نسختي هذا العام من معرضي "نافدكس" و"آيدكس" ..متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في المعرضين.