الامارات | محمد بن راشد: دبي المكان الذي يجمع تجار العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، فعاليات معرض "جلف فود 2023" الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك في أول أيام انعقاد الدورة الأكبر في تاريخ المعرض بمشاركة 5000 عارض من 125 دولة.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أكثر من مليون قدم مربع تضم 5000 شركة يستعرضون أكثر من 100 ألف منتج غذائي في معرض جلف فود دبي الذي زرته صباح اليوم.. شهدت الدورة الماضية إتفاقيات بـ36 مليار درهم .. ونتطلع لدورة جديدة ناجحة للمعرض .. وستبقى دبي المكان الذي يجمع تجار العالم .

ويذكر أن مركز دبي التجاري العالمي يستضيف معرض جلف فود بنسخته الثامنة والعشرين، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 24 فبراير الجاري، والذي يضم أكثر من 5000 شركة من أكثر من 120 دولة، ومجموعة من أبرز رواد في الصناعة، وأعظم الطهاة في العالم.