الامارات | تعرف على شكل أول محطة للتاكسي الجوي في دبي.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نموذج مطابق لتصميم وتفاصيل أول محطة للتاكسي الجوي في دبي المزمع افتتاحها في العام 2023، وذلك في منصة الهيئة في القمة العالمية للحكومات التي اختتمت اعمالها منذ أيام في دبي.

وشرح المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أحمد هاشم بهروزيان لـ "الإمارات اليوم" في الفيديو المرفق عن مرافق وأجزاء المحطة التي ستضم 4 مواقف للمركبات الجوية للشحن والانتظار بين الرحلات.