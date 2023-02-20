الامارات | "قيادة العمليات المشتركة” تعلن انتهاء مهام فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تركيا .. والحكومة التركية تشكر الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن انتهاء عمليات فريق البحث والإنقاذ من وزارة الداخلية المشارك في عملية الفارس الشهم/2 في تركيا، وذلك بعد إعلان منظمة الطوارئ والكوارث التركية (AFAD) عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في تركيا.

ويبدأ فريق البحث والإنقاذ الإماراتي إجراءات العودة إلى أرض الوطن اعتبارا من اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 ، وذلك بعد 14 يوم عمل متواصلة في عمليات البحث والإنقاذ التي نفذها الفريق في تركيا ضمن عملية "الفارس الشهم /2 ” والتي جاءت بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

من جهته تقدم المدير العام للاستجابة للكوارث باسم الحكومة التركية بالامتنان للفريق الإماراتي لسرعة الاستجابة والمساعدة الكبيرة في إنقاذ الأرواح في وقت صعب للغاية، والتقدير الصادق على احترافية الفريق وتفانيه المخلص في دعم الفرق التركية.

ويعتبر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي آخر فريق مصنف دوليا يغادر تركيا وذلك بعد إعلان الحكومة التركية عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، حيث نفذ فريق البحث والإنقاذ من وزارة الداخلية مهام البحث عن الناجين في ثلاث مناطق هي الأصعب في محافظه كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.

وتعد محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال الذي وقع في تركيا وبلغت قوته نحو 7.8 درجة.

ونجح الفريق في إنقاذ 10 أشخاص وانتشال 26 جثة ، وحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عمليات انتشال الناجين، كما تم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية.