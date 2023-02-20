الامارات | تخريج 36 طالباً من «نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» بتخريج منتسبي برنامج «نوابغ الإمارات في صناعة التقنيات»، في مقر الجامعة، بحضور أعضاء من فريقي عمل الجمعية والجامعة، والمنتسبين للبرنامج وأولياء أمورهم.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس الجمعية، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الفريق ضاحي خلفان تميم: «نرسي اليوم دعائم نقلةٍ نوعية في منظومة الابتكار التقني الوطنية، بوصلتها الاستراتيجيات الرامية لتعزيز ريادة الدولة وتقدمها، ومحورها تمكين كفاءاتنا الوطنية، وعناوينها الرئيسة المهارات التكنولوجية والحاسوبية والبرمجية المتقدمة».

وقال رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور: «يكتسب تخريج هذه الدفعة أهميةً خاصة من ناحية التوقيت، إذ يتزامن مع الاحتفاء بشهر الإمارات للابتكار، لنسهم من خلاله في تحقيق مستهدفات هذا الحدث الوطني وترسيخ الابتكار كثقافة ومنهج عمل، والاحتفاء بالمبتكرين وتحفيزهم، في سبيل تعزيز مكانة الإمارات في مصافِ أكثر دول العالم ابتكاراً».

وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 36 طالباً من مواطني الدولة، ضمن الفئة العُمرية من11 إلى 15 سنة، تمكنوا من اجتياز المراحل الثلاث للبرنامج بنجاح.

وتمثلت المرحلة الأولى للبرنامج في تكوين الأساس، وتم خلالها التركيز على الفهم العميق للمفاهيم والأفكار المتعلقة بأجهزة الحاسوب والبرمجة، بدءاً بلغات أساسية وصولاً إلى لغة جافا سكربت. أما المرحلة الثانية، وهي التطبيق في عالم الواقع، فقد تم خلالها تطوير مشروع بسيناريوهات عملية بناءً على الذكاء الاصطناعي (AI) ومفهوم تعلم الآلة (Machine Learning) وإنترنت الأشياء (IoT). وتمحورت المرحلة الثالثة حول العمل بالتقنيات الناشئة، والكشف عن إمكانات الدماغ البشري بواسطة «الشبكة العصبية العميقة» بالاستعانة بواجهة الدماغ الحاسوبية (NextMind)، وضمن بيئة ذات محيط تفاعلي في الميتافيرس. وتخلل هذه المرحلة إنشاء بيئة ميتافيرس معززة باستخدام «روبلوكس» (Roblox) و«ساندبوكس» (Sandbox)، وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي (AI)، والواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع الموسَّع (Extended Reality). كما قدم البرنامج للمنتسبين خلال مرحلته النهائية نموذجاً تدريبياً حول روبوت المحادثة (ChatGPT)، وهو منظومة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تجمع بين اتصالات المحادثة والشروح الشاملة والمحتوى متعدد اللغات، وتتيح مجموعة من المزايا المبتكرة التي تغطي تطبيقات ومجالات متنوعة.