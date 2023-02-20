الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً يصبح رطباً ليلاً وصباح غدٍ، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.

وتكون الرياح شمالية غربية، تراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على البحر.

ويكون الخليج العربي مضطرب الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة الـ12:48 والمد الثاني عند الساعة الـ02:47، والجزر الأول عند الساعة الـ20:02 والجزر الثاني عند الساعة الـ07:28. أما بحر عمان، فيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة الـ09:20 والمد الثاني عند الساعة الـ22:31. والجزر الأول عند الساعة الـ15:51 والجزر الثاني عند الساعة الـ04:37.