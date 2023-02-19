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الامارات | حمدان بن محمد يعتمد المنظومة المحدثة لبرامج التميز الحكومي بدبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المنظومة المحدثة لبرامج التميز الحكومي في دبي.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "اعتمدنا المنظومة المحدثة لبرامج التميز الحكومي بدبي بمعايير مبتكرة وجديدة تركز على الأثر الاجتماعي والجاهزية للمستقبل وتطوير الكفاءات المحلية...".

وأضاف سموه: "رؤية محمد بن راشد مثلت الأساس للتميز في دبي، واليوم مسترشدين بتلك الرؤية ننطلق نحو معايير جديدة وآفاق أوسع من الابتكار والاستعداد للغد".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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