الامارات | وزير الدولة لشؤون الدفاع: تحقيق الأمن في مقدمة أولوياتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق صباح اليوم اليوم مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي «آيدكس» «ونافدكس 2023» في مركز «أدنوك للأعمال»، بمشاركة طيف واسع من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.

وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي خلال المؤتمر الدفاع الدولي الذي يعقد اليوم بمشاركة 1800 من القادة وصناع القرار أن تحقيق الأمن يأتي في مقدمة أولوياتنا لأنه يفسح المجال أمام مجتمعاتنا للعيش بكرامة وفي بيئة آمنة ، ويتيح الفرصة أمام حكوماتنا لبناء علاقات التعاون المثمر بين دولنا ويساهم بحل النزاعات بالحوار والتفاهم ما يؤدي إلى تحقيق سلام عالمي ويدفع بعجلة التقدم والازدهار

ودعا إلى التأمل في ما تقدمه الإمارات من نموذج للتسامح والتعايش السلمي ، إذ ذكر بينما تحتضن الإمارات جاليات من جميع الشعوب والثقافات فهي تمنحهم الفرصة للعيش والعمل على أرضها بأمن وسلام، كما تسعى الدولة إلى بناء جسور التعاون مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل.

وأكد البواردي أن الأمن لا يتحقق بالقوة والسلاح ولا بالتقنيات الحديثة وحدها، فهو منظومة وطنية متكاملة تنبع من أسلوب الحياة وثقافة المجتمع، ومنجزاته القائمة على مجموعة من القيم والمبادئ الإنسانية التي تدعو إلى احترام حقوق المجتمعات الأخرى وثقافاتها وتهدف لبناء علاقات إنسانية معها