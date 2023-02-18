الامارات | الإمارات تواصل مساعداتها الإغاثية لمتضرري الزلزال في سوريا و تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الحادي عشر على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا ضمن (عملية الفارس الشهم 2) .

وبلغ عدد رحلات طائرات المساعدات التي تم تسييرها إلى سوريا (65) رحلة حملت على متنها مواد إغاثية زنتها 2207 أطنان إلى جانب (41) طائرة إلى تركيا حملت على متنها 807 أطنان مساعدات ليصبح إجمالي عدد الرحلات حتى الآن (106) رحلات حملت (3014) طنا من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء.

على صعيد متصل تواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.