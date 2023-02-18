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الامارات | «البنية التحتية» تنجز صيانة مستشفى دبا الفجيرة

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سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع صيانة عدد من أقسام مستشفى دبا الفجيرة واستحداث أخرى، إضافة إلى استبدال شبكة المياه بالكامل.

وأفادت مديرة إدارة مشاريع المنطقة الشرقية في الوزارة، المهندسة حليمة الشحي، بأن مشروع الصيانة تضمن استحداث خمسة أقسام، تمثلت في قسم بنك الدم والسكري والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم خدمات النظافة والمختبر، إضافة إلى صيانة الممرات الرئيسة والواجهات الخارجية واستبدال شبكة المياه بالكامل.

وأكدت أن الوزارة تعتمد في تنفيذ المشروع على معايير استدامة عالية المواصفات تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحسين جودة المياه وتحسين جودة الهواء الداخلي والحماية من الفطريات والبكتيريا والفيروسات.

وأشارت الشحي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان استدامة الطاقة والبنية التحتية من خلال رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل والوصول لكفاءة طاقة عالية وكفاءة استهلاك مياه عالية، إلى جانب استخدام مواد بناء مستدامة، والتحول إلى الأبنية الذكية من خلال إدخال البرامج والوسائل الحديثة والابتكارية على أصول المباني الاتحادية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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