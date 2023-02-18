الامارات | آسيوي يعترف بتعاطي الهيروين بعد شعوره بالصداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محاكم دبي أخيراً قضيتي تعاطي مخدرات، الأولى لآسيوي تعاطى مخدر الهيروين في بلاده، لكن شعر بصداع شديد بعد وصوله إلى دبي، فتوجه إلى المستشفى واعترف بجريمته، وعاقبته المحكمة بغرامة 10 آلاف درهم.

وفي القضية الثانية عاقبت المحكمة خليجيين تورطا في تحويل أموال إلى حساب بنكي يخص أحد مروجي المخدرات لشراء الهيروين، بغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما، وأضافت إلى عقوبتهما تدبير منع إجراء أي تحويلات بنكية لمدة سنتين دون الحصول على إذن من المصرف المركزي.

وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى شرطة دبي من أحد المستشفيات عن واقعة تعاطي مخدرات، وتبين أن رجلاً آسيوياً حضر إلى المستشفى في السابعة صباحاً يشكو ألماً شديداً في الرأس، وبمعاينته من الطبيب أفاد بأنه تعاطى مخدر الهيروين في بلاده قبل يوم واحد من السفر إلى دبي. وقد أقر المتهم بأنه تحت تأثير التعاطي لدى استجوابه من رجال الشرطة، فتم جلبه إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث فحصت عينة منه، وتأكد أنه تعاطى مخدر الهيروين فعلاً.

كما اعترف بالتعاطي في تحقيقات النيابة العامة، وأثناء مثوله أمام المحكمة.

وقد تأكدت المحكمة من ثبوت التهمة الموجهة إليه من وقائع نتائج فحص العينة الخاصة به، وقررت أن تأخذه بقسط من الرأفة نظراً لظروفه وملابسات الواقعة، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم.

إلى ذلك، واصلت أجهزة مكافحة المخدرات تعقب وضبط المتورطين في شراء المواد المخدرة من خلال ما يعرف بـ«الرسائل المجهولة» التي يرسلها مروجون من خارج الدولة عشوائياً ويعرضون بيع سمومهم بطريقة معقدة، تتمثل في تحويل الأموال إليهم عبر حسابات بنكية، وفور تلقيهم النقود يرسلون خريطة بموقع المخدرات عبر تطبيق «واتس أب» ليحصل عليها المتعاطي دون مقابلة المروج.

وأحالت إلى النيابة العامة شخصين خليجيين اشتريا كمية من الهيروين بهذه الطريقة، وقاما بتحويل مبالغ مالية إلى أحد هذه الحسابات المشبوهة، وبعد ضبطهما وفحص عينة منهما تبين أنهما تحت تأثير التعاطي.

وأفادت وقائع الدعوى بأن التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي توصلت إلى أن كلا المتهمين يتعاطيان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأن الأول أودع مبلغ 2000 درهم، فيما أودع الثاني 900 درهم في حساب بنكي يستخدمه مروجو مخدرات خارج الدولة في تحصيل الأموال من المتعاطين داخلها، فاستصدرت إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيش مسكنيهما وسيارتيهما.

وقد عثر في جيب الأول على كيس بلاستيكي يحوي مادة لها المظهر المميز لمخدر الهيروين، كما عثر في غرفة الثاني على كيسين يحويان مادة مماثلة، فتم اقتيادهما إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية حيث خضعا للفحص وتأكد أنهما تحت تأثير التعاطي، فأحيلا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح.

وبسؤال المتهمين في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة أقرا بحيازة مادة مخدرة والتعاطي وإيداع أموال بقصد الحصول على المخدرات للاستعمال الشخصي، وانتهت المحكمة إلى إدانتهما وقضت بتغريم كل منهما 10 آلاف درهم، إضافة إلى تدبير منع إجراء أي تحويلات بنكية لمدة سنتين دون الحصول على إذن من المصرف المركزي.